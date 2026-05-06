Праздничными выплатами в преддверии Дня Победы обманывают россиян мошенники

Перед празднованием Дня Победы мошенники стали чаще обращаться к теме праздничных выплат, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости. Злоумышленники могут звонить ветеранам якобы от «Соцфонда», чтобы рассказать о персональной выплате к 9 мая, для зачисления которой требуется назвать код из смс.
— На самом деле этот код может быть, как от банковской операции, так и от личных кабинетов, из-за чего человек может потерять деньги и личные данные, — предупреждают в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта и напоминают о том, что все подобные выплаты происходят автоматически и называть коды для этого не требуется.
Напомним, с начала апреля банками и почтой в обычные сроки вместе с пенсией в Хабаровском крае стали доставлять выплаты, полагающиеся к 9 мая участникам Великой Отечественной войны. Согласно указу президента России, по 10 тысяч рублей перечислили тем, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях.