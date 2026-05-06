Хабаровский край подключился к разработке стратегии Дальнего Востока

В Хабаровском крае продолжается сбор предложений в Стратегию социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Разработка документа ведётся по поручению Президента России Владимира Путина, данному по итогам Восточного экономического форума в 2025 году. Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил: «В соответствии с поручением Президента России мы должны разработать и до 1 августа утвердить новую Стратегию. Она должна стать инструментом, который позволяет повышать эффективность работы, стимулировать изменения и улучшать прежде всего жизнь людей».
Стратегия опирается на пять задач: преодоление инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционного цикла, развитие науки, улучшение условий для жителей и климатическая адаптация. За десять лет действия предыдущей стратегии инвестиции в основной капитал ДФО выросли на 286 процентов, промышленное производство — на 168 процентов, доходы регионов — в 2,3 раза.
Губернатор Дмитрий Демешин провёл стратсессию, где представил инициативы Хабаровского края. Среди них — судоходство на Амуре, развитие острова Большой Уссурийский, роботизация и создание молодёжных посёлков при промышленных центрах.
Своё предложение может внести любой желающий на сайте dfostrategy.vostokgosplan.ru/proposals. Срок приёма предложений — до 31 мая 2026 года.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru