Вэнс: в США 186 тысячам умерших граждан выдают продовольственные талоны

Социальные службы США выдают талоны на продукты питания 186 тысячам граждан, которые числятся умершими, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
Кроме того, как отметил он, ещё 355 тысяч человек в стране получают социальные пособия в двойном размере. По мнению вице-президента, после таких слов его будут обвинять в том, что он хочет лишить людей права на продуктовые карточки.
«Фейковые скажут, что Джей Ди Вэнс предлагает лишить людей продовольственных талонов. Именно это они скажут! На самом деле я считаю, что мы должны забрать продовольственные талоны у умерших людей», — сказал политик во время митинга в штате Айова.
Напомним, в апреле 2025 года Департамент по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) объявил об исключении из системы социального обеспечения страны около 9,9 миллиона индивидуальных страховых номеров, принадлежавших гражданам старше 120 лет. На тот момент в этой базе числились ещё примерно 2 миллиона «мёртвых душ». До этого миллиардер Илон Маск, возглавлявший указанное ведомство, обращал внимание на огромные масштабы мошенничества в федеральных социальных программах США.