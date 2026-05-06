Трамп после слов о прогрессе с Ираном проведёт закрытый брифинг с разведкой

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп проведёт закрытую встречу с разведкой, соответствующее расписание Трампа опубликовал Белый дом.
Согласно документу, брифинг состоится в среду в 15:30 местного времени (22:30 мск).
«Президент заслушает доклад разведки», — говорится в расписании.
Кроме того, Трамп проведёт закрытую встречу по политическим вопросам и приём для совета попечителей Национальной аллеи без участия представителей средств массовой информации.
Помимо этого, в открытом режиме состоится мероприятие по случаю Дня матери с участием супруги Трампа Мелании Трамп.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня.
По словам госсекретаря США Марко Рубио, операция «Эпическая ярость» в Иране завершена, Соединённые Штаты приступили к операции «Проект Свобода».
Трамп заявил, что США приостанавливают свою операцию «Проект Cвобода», которая заключалась в сопровождении судов в Ормузском проливе.