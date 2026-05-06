Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЛДПР предложили ввести в «Разговоры о важном» модуль по травле

РИА Новости: Воропаева предложила обсуждать профилактику травли в школах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Депутат Мосгордумы, первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева предложила перечень мер по системной борьбе с травлей в школах и колледжах, в том числе включить в «Разговоры о важном» модуль по профилактике травли и созданию здорового психологического климата в учебных коллективах.

Соответствующее обращение на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.

«Прошу рассмотреть возможность проработки и внедрения ряда мер, направленных на системное решение проблемы травли: разработка и интеграция в годовой цикл внеурочных занятий “Разговоры о важном” специализированного модуля по профилактике буллинга и созданию здорового психологического климата в учебных коллективах», — сказано в документе.

В письме уточняется, что модуль должен включать разъяснение сущности буллинга, его отличий от конфликта, форм проявления, включая кибербуллинг, формирование навыков безопасного поведения в интернете и алгоритмов обращения за помощью.

Воропаева также предлагает ввести регулярные анонимные опросы среди учащихся с 1 по 11 классы и студентов колледжей и разработать для школ четкие алгоритмы реагирования на случаи травли. Кроме того, предлагается в каждом регионе создать круглосуточную кризисную линию для пострадавших детей, а также чат-бот для анонимных сообщений о травле.

Как отметила депутат МГД, по статистике каждый третий школьник сталкивается с травлей, а случаи кибертравли за год выросли на 14%, превысив 10 тысяч резонансных эпизодов.

По ее словам, в рамках внеурочных занятий «Разговоры о важном» теме конфликтов и трудностей отведено всего 30 минут, чего явно недостаточно. Она добавила, что педагоги часто не видят разницы между обычной ссорой и систематической травлей, а буллинг отличается повторяемостью и неравенством сил: жертва не может прекратить его самостоятельно.

«Обеспечение психологической безопасности в образовательных организациях — базовая задача, требующая системного подхода. ЛДПР готова оказать всестороннюю поддержку в решении этой проблемы», — заключается в документе.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше