SCMP: ВМС Китая испытали новую систему ПВО для борьбы с дронами

ВМС Китая опробовали новейшую систему противовоздушной обороны для борьбы с беспилотниками. Об этом пишет South China Morning Post, ссылаясь на данные CCTV.
«…Конструкция системы вооружения соответствует всем эксплуатационным требованиям, успешно прошли в Бохайском заливе», — говорится в сообщении.
По оценке газеты, новая система получила официальное разрешение на серийный выпуск и развертывание.
В свою очередь КНДР под наблюдением главы Северной Кореи Ким Чен Ына провела очередные испытания баллистических ракет класса «земля-земля» типа «Хвасонпхо-11ра».
Ранее в Китае испытали дрон с винтовкой, который с высокой точностью поражает малоразмерные цели с расстояния 100 м. Ключевой отличительной чертой дрона стало применение штатной пехотной винтовки вместо специализированного вооружения.