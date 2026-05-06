Папа Римский Лев XIV ответил на критику Трампа

Папа Римский Лев XIV призвал к объективности при критике в свой адрес.

Источник: Комсомольская правда

Папа Римский Лев XIV отреагировал на критику со стороны президента США Дональда Трампа. Понтифика цитирует портал Vatican News.

«Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть сделает это правдиво», — сказал Папа Римский.

Лев XIV отметил, что основная миссия католической церкви заключается в проповеди Евангелия. Он напомнил, что церковь традиционно выступает против применения ядерного оружия.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал Льва XIV. Глава Белого дома заявил о несогласии со взглядами Папы Римского по ряду международных вопросов. Президент США добавил, что ему не нужен понтифик, критикующий его политику.

В ответ премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддержала Папу Римского. Она подчеркнула, что деятельность Льва XIV способствует укреплению мира и поиску решений для урегулирования конфликтов.

