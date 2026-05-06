Филолог Ухова объяснила, как корректно писать «айтишник» в сочинении ЕГЭ

Она отметила, что широко употребляемые сегодня слова «айтишник», «айтишный» относятся к профессиональному жаргону и бытуют преимущественно в устной разговорной речи. Эти же правила распространяются на использование подобных слов в сочинении ЕГЭ. «Учащийся должен быть абсолютно уверен в правильном написании, чтобы не допустить ошибки. Но поскольку сочинение — жанр авторской письменной речи, школьник может заменить вызывающие сомнения слова оборотами, например, специалист в сфере информационных технологий», — добавила она.