Филолог Ухова объяснила, как корректно писать «айтишник» в сочинении ЕГЭ

Это слово следует заменить на «ИТ-специалист», сообщила эксперт Минпросвещения, профессор кафедры журналистики и медиакоммуникации ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Слово «айтишник» лучше не писать в сочинениях ЕГЭ, его следует заменить на «ИТ-специалист» — именно такой вариант написания считается верным и закрепленным в словарях. Об этом сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения, профессор кафедры журналистики и медиакоммуникации ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Лариса Ухова.

«Корректным будет написание ИТ-специалист, которое зафиксировано в академическом орфографическом словаре. По аналогии с PR-специалист можно использовать и написание IT-специалист. Слово “пиар” уже зафиксировано словарями, поэтому правомерно писать пиар-компания, пиар-менеджер. А вот первая часть слова IT-специалист (“айти”) пока еще не является грамматически и орфографически освоенной, хотя активно участвует в словообразовании», — сказала Ухова.

Она отметила, что широко употребляемые сегодня слова «айтишник», «айтишный» относятся к профессиональному жаргону и бытуют преимущественно в устной разговорной речи. Эти же правила распространяются на использование подобных слов в сочинении ЕГЭ. «Учащийся должен быть абсолютно уверен в правильном написании, чтобы не допустить ошибки. Но поскольку сочинение — жанр авторской письменной речи, школьник может заменить вызывающие сомнения слова оборотами, например, специалист в сфере информационных технологий», — добавила она.