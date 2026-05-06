Максим Иванов: «Детский сад должен появляться рядом с домом сразу, а не вдогонку за потребностью»

Новый детский сад в микрорайоне Ореховая сопка на 320 мест должен появиться вовремя. Строительство объекта идёт без отставания от графика, а по отдельным видам работ — с опережением. Такой вывод по итогам инспекционной поездки на строительную площадку сделал депутат Государственной Думы от Хабаровского края, руководитель регионального отделения «Единой России» Максим Иванов.
Социальный объект строится по Народной программе партии, а также в рамках президентского национального проекта «Семья», регионального проекта «Поддержка семьи» и государственной программы «Развитие образования в Хабаровском крае».
Для быстрорастущего микрорайона это один из самых ожидаемых объектов: Ореховая сопка активно застраивается, здесь живёт всё больше молодых семей, и потребность в местах в детских садах растёт.
«Правильная модель — когда вместе с жильём сразу появляются детские сады, школы, поликлиники, дороги. Люди не должны годами ждать того, что необходимо им рядом с домом с самого начала. На Ореховой сопке этот запрос услышан, и сейчас важно довести стройку до результата без срывов», — отметил депутат Государственной Думы.
Новый детский сад рассчитан на 320 мест. Также предусмотрены бассейн, пищеблок, медицинские помещения, залы для физкультуры и музыки, кабинеты психолога и логопеда, безбарьерная среда и благоустройство территории.
Как рассказала начальник управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова, объект станет одним из крупнейших детских садов города: «Это 17 групп, включая ясельные группы для детей раннего возраста. Для нас важно, чтобы дошкольным образованием были охвачены разные дети и разные семьи — и общеразвивающие группы, и группы коррекционной направленности здесь предусмотрены».
Во время осмотра строительной площадки Максим Иванов проверил выполненные объёмы работ и обсудил ход строительства с представителями администрации города, заказчика и подрядной организации. На объекте завершено возведение подземной части здания, подрядчик приступил к надземной части — бетонированию стен и колонн первого этажа. Отдельно депутат подчеркнул, что работы ведёт местная компания.
«Нам нужно поддерживать и растить местных подрядчиков. Они здесь живут, их дети ходят в такие же детские сады и школы, они ездят по этим же дорогам. Когда такие объекты строят местные компании, федеральные деньги остаются в крае», — подчеркнул Максим Иванов.
При этом по итогам поездки были обозначены вопросы, которые требуют ускоренного решения. Главный из них — подключение наружных сетей: ливневой канализации, водоснабжения, канализации и теплоснабжения.
Парламентарий заверил, что совместно с профильными подразделениями администрации города и ресурсоснабжающими организациями это вопрос будет проработан в ближайшее время. Также будет организован регулярный мониторинг хода строительства.
«Если стройка идёт в хорошем темпе, то и все сопутствующие вопросы должны решаться так же оперативно. Сети, благоустройство, подъезды — всё это не второстепенные детали, а условия, без которых объект не сможет нормально работать. Люди ждут не отчётов, а готовый детский сад», — сказал Максим Иванов.
Завершение строительно-монтажных работ запланировано на 2027 год. Максим Иванов подчеркнул, что объект останется на контроле до полного завершения строительства и ввода в эксплуатацию.