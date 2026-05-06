300 пассажиров ждут вылета рейсов из Владивостока в Москву и Хабаровск

Приморская транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками рейсов и соблюдением прав пассажиров, — сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Сегодня из-за позднего прибытия воздушных судов более чем на 4 часа задержаны вылеты из Владивостока в Москву, Благовещенск и Хабаровск. Рейсы выполняют авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия».
В аэропорту ожидают вылета более 300 пассажиров, среди них 22 несовершеннолетних.
Авиакомпании организовали предоставление обязательных услуг в соответствии с федеральными авиационными правилами. Пассажиров информируют об изменении расписания, скопления людей в терминале не допущено.
По данным прокуратуры, жалоб от граждан на данный момент не поступало.
В случае нарушения прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приморской транспортной прокуратуры по телефону 8−950−290−70−33, а также Дальневосточной транспортной прокуратуры — 8−924−201−57−60.