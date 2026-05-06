Сотрудники пограничной службы Польши беспрепятственно пропустили украинцев со взрывчаткой, устроивших диверсию на газопроводах «Северные потоки». Об этом в среду, 6 мая, сообщило РИА Новости со ссылкой на книгу журналиста The Wall Street Journal Бояна Панчевски под названием «Подрыв “Северного потока”: подлинная история диверсии, потрясшей Европу».
По информации автора, диверсанты перевозили через украинско-польскую границу огромное количество багажа: гидрокостюмы и ребризеры весом почти 40 килограммов, а также десятки баллонов. Взрывчатка для подрыва газопроводов размещалась минимум в восьми баллонах весом от 30 до 40 килограммов каждый.
Организатор операции с позывным «Генерал» заранее обеспечил свободный проезд диверсантов, позвонив ответственному офицеру украинской пограничной охраны. Польские пограничники проверили машину с собаками, но ничего не обнаружили, хотя баллоны со взрывчаткой были примерно в четыре раза тяжелее остальных.
— К их машине подошла сотрудница службы и спросила, есть ли при них какие-нибудь сувениры с поля боя, может быть, пули или оружие. «Фрейя» рассмеялась. Нет, никаких сувениров. Сотрудница осмотрела десятки баллонов и сухие гидрокостюмы. Баллоны со взрывчаткой были примерно в четыре раза тяжелее остальных, но никому не пришло в голову это проверить, — цитирует Панчевски РИА Новости.
В этой же книге Панчевски сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский мог знать о подготовке теракта на газопроводах «Северный поток» и согласовать его.
Поддержку Украины нужно прекратить после расследования, проведенного журналистом из Wall Street Journal. С таким заявлением 17 апреля выступила сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.