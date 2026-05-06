Первые теплоходы с туристами отправятся завтра из Хабаровска в Фуюань

Радость от начала навигации омрачило повышение стоимости туров. Выросла цена на саму поездку — гостиницы и услуги турфирм не подорожали. Билет на «тихоход» — китайское судно «Лункэ» — 6,5 тысячи рублей. Он довезет до Фуюаня за четыре часа, в обратную сторону, по течению, — за два. Сильно сэкономить, выбирая медленный путь, не удастся — прибавьте сюда 1050 юаней за гостиницу. К тому же поездка на «тихоходе» съест практически весь световой день. На скоростном российском теплоходе «70 лет Победы» пассажиров домчат за 1,5 часа и 15 тысяч рублей. Гостиница обойдется уже в 650 юаней.