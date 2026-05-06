Генерал Попов рассказал о новой тактике ракетно-дроновых ударов по Украине

Ранее в Минобороны России сообщили, что расчёты ударных беспилотников бригады «Варяг» уничтожили зенитный ракетный комплекс IRIS-T немецкого производства в тылу ВСУ. По данным ведомства, комплекс средней дальности обнаружили во время разведки в тыловом районе противника. После этого по цели нанесли удар с применением высокоточного оружия большой дальности. В Минобороны уточнили, что поражение цели подтверждено кадрами объективного контроля.