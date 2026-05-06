Синоптик Макарова: паводковые процессы активны на азиатской территории России

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Активные паводковые процессы продолжаются на азиатской территории России, также достижение неблагоприятных отметок отмечено в некоторых регионах на европейской территории страны. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«На азиатской территории сейчас максимум. Неблагоприятные отметки в Курске, Иркутской области, Красноярском крае, Томской области. В Сибири много опасных отметок — это Алтайский край, Кемеровская область, Красноярский край. Они уже фактически наблюдаются, и прогноз сохраняется, либо будут достигаться в ближайшие трое суток. И на Дальнем Востоке превышение отметок выхода рек на пойму. Это Амурская область, Забайкальский край, Хабаровский край. И в Хабаровском крае, на Амуре, возможно достижение неблагоприятной отметки», — сказала Макарова.
Она добавила, что неблагоприятная отметка есть и прогнозируется в ближайшие дни в Ярославской, Кировской и Нижегородской областях. Аналогичная ситуация на юге европейской России — в Краснодарском крае, Адыгее, Ингушетии, Чеченской Республике, Северной Осетии.