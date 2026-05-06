В Хабаровске после шествия «Бессмертного полка» организуют транспорт

В Хабаровске 9 мая после завершения акции «Бессмертный полк» для участников будет организована подача автобусов, — сообщает МАХ канал мэрии города.
Как уточнили в городском управлении промышленности и транспорта, транспорт будет ожидать пассажиров на нескольких остановках по улице Ленина и улице Калинина.
В частности, автобусы подадут к остановкам «Гостиница “Амур”» и «Гидрометцентр» на улице Ленина, а также к остановке «Детский мир» на улице Калинина.
По данным администрации, будут задействованы маршруты № 1С, 1 Л, 8, 10, 23, 29К, 33, 34, 56, 71 и 73.
Получить информацию о работе транспорта можно у диспетчера МБУ «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56 или через веб-приложение Go2bus.