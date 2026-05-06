TVP World: кризис в Румынии может серьёзно навредить Украине

Кризис в Румынии может нанести серьёзный вред Украине, в опросах лидирует антиукраинская партия «Альянс за объединение румын», информирует TVP World.

Источник: Аргументы и факты

В материале сказано, что речь идёт о «росте влияния антиукраинской партии».

«Кризис в Румынии может ослабить один из важнейших региональных центров поддержки Украины, если досрочные выборы укрепят позиции евроскептических сил», — говорится в публикации.

Автор отметил, что в опросах лидирует партия «Альянс за объединение румын» (AUR), которая способна «обрезать значительные объёмы помощи Киеву».

По его словам, Бухарест играет важную роль в планировании действий Североатлантического альянса на восточном фланге.

«AUR, безусловно, антиукраинская партия. Она дала понять, что прекратит помощь Киеву и объявит нейтралитет в конфликте с Россией. Если бы Румыния была исключена из этой ситуации, это, без сомнений, навредило бы Украине», — написал автор.

В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.

Парламент Румынии объявил вотум недоверия премьер-министру Илие Боложану, что автоматически ведёт к отставке правительства. По данным Antena 3, президент Румынии Никушор Дан досрочно завершил поездку в Армению, где участвовал в саммите Европейского политического сообщества.