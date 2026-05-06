Нашествие опасных акул началось в США из-за потепления воды

В США началось нашествие опасных для людей акул. Об этом сообщает Fox Weather.
Причина аномалии — супер-Эль-Ниньо, повышение температуры поверхности экваториальной части Тихого океана, объяснил морской биолог Крис Лоу.
Обычно весной к берегам Южной Калифорнии приплывают большие белые акулы, акулы мако и акулы-молоты, чтобы родить детенышей. Однако при сильном Эль-Ниньо становится слишком тепло, и многие из этих видов перемещаются на север. Также из-за потепления в регион приплывают южные виды, которых раньше там не видели: тупорылые акулы, тигровые акулы и китовые акулы.
— Мы не думаем, что акулы, как и люди, становятся раздражительными, когда им становится очень жарко. Но похоже, что их метаболизм ускоряется. Поэтому, когда вода становится теплее, им приходится есть больше, — заявил Лоу.
Ученый призвал быть осторожнее любителей пляжного отдыха во Флориде, Северной и Южной Каролине, где обычно риски нападений акул куда ниже. Он рекомендовал не плавать в одиночку, выбирать оборудованные пляжи со спасателями, не купаться в темное время суток и не заходить в мутную воду из-за цветения водорослей, говорится в материале.
У австралийского мыса Джаффа ловец лобстеров Люк Кун стал жертвой белой акулы, также известной как акула-людоед. На охоту он отправился вместе с приятелем Дэниелом Филдом.