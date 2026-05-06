Хабаровский мюзикл «Анна Каренина» покорил столичную сцену

3 мая Хабаровский краевой академический музыкальный театр с успехом показал мюзикл «Анна Каренина» на сцене Московского музыкального театра «Геликон-опера». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Показ состоялся в рамках российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Зрителей собралось заметно больше, чем вмещает зал «Геликон-оперы». У входа выстроилась очередь из желающих попасть на спектакль, однако свободных мест не осталось — организаторы зафиксировали переаншлаг.
Член жюри «Золотой Маски», народный артист России Юрий Веденеев приветствовал труппу после финальных поклонов: «Сегодня мы встречаем на столичной сцене дорогих хабаровчан с прекрасным спектаклем “Анна Каренина”, который номинирован на “Золотую маску”. В этом году жюри учредило почётный знак номинанта премии, который я с удовольствием вручаю Анне Карениной. Вдохновения, творческих успехов, благополучия и здоровья!».
Постановочная команда работала в полном составе: режиссёр и автор либретто Наталья Индейкина, балетмейстер-постановщик Евгения Хробостова, композитор Владимир Баскин, художник по свету Денис Солнцев, автор стихов Эдуард Гайдай. Площадку выбрали не случайно — именно «Геликон-опера» смогла технически воплотить режиссёрский замысел Натальи Индейкиной и разместить оркестр в оркестровой яме для нужной акустики.
