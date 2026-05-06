Daily Mail: астронавт Брайан Бинни рассказывал, что контактировал с НЛО

Военный лётчик и коммерческий астронавт Брайан Бинни, который побывал в 2004 году на орбите Земли, рассказывал, что в своей спальне контактировал с НЛО, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на документальный фильм, который снимали пять лет.
Бинни скончался в 2022 году в возрасте 69 лет. При жизни он утверждал, что стал свидетелем визита НЛО. Астронавт уточнял, что это случилось перед его полётом в космос.
В декабре 2003 года отставной военный был в своём доме в Калифорнии. Примерно в четыре часа ночи он проснулся из-за вспышек света. По словам Бинни, сначала он подумал, что кто-то включил телевизор в комнате.
Позже, как уточнял астронавт, к окну подлетели два ярких огня, которые приблизились к нему.
«Я никогда не видел ничего подобного ни до, ни после. Они то ли изучали меня, то ли проверяли, но не нашли ничего интересного», — утверждал лётчик, делясь воспоминаниями.
Продюсер фильма Кевин Карран призвал отнестись к рассказу Бинни со всей серьезностью, поскольку тот имел безупречную репутацию. Супруга астронавта Валери не исключила, что через такой визит представители внеземной цивилизации могли проверить её мужа на готовность к полёту в космос.
Напомним, 3 мая бывший контр-адмирал ВМС США и экс-заместитель американского министра торговли Тимоти Галлоде заявил, что за Землей якобы наблюдает высший инопланетный разум, цели которого пока не ясны. Отставной офицер признался, что участвовал в военно-морских учениях, во время которых были замечены НЛО.