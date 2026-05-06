Какой праздник отмечают в православной церкви 6 мая

6 мая 2026 года, в четвёртую неделю по Пасхе, православная церковь празднует Преполовение Пятидесятницы. Это малый господский праздник, который отмечают на 25-й день после Светлого Христова Воскресения. Этимология слова указывает на время празднования: «преполовение» означает «полпути», то есть середину между Пасхой и Троицей. Предполагается, что праздник начали отмечать во времена Иоанна Златоуста (конец IV века). Самое раннее упоминание о нём в богослужебной литературе зафиксировано в грузинском переводе иерусалимского Лекционария VII-VIII веков. Празднование Преполовения длится восемь дней: от четвёртой среды после Воскресения Христова и до среды пятой седмицы. Богослужение пятого пасхального воскресенья совмещается со службой попразднества. Предпразднства не бывает. 6 мая 2026 год — среда, день постный. Верующим разрешается есть блюда из рыбы. 6 мая: День памяти великомученика Георгия Победоносца В этот день православная церковь чтит память великомученика Георгия Победоносца, пострадавшего в 303 году. Это один из самых почитаемых святых в христианстве. Также совершается память: мученицы царицы Александры Римской, супруги императора Диоклетиана, веровавшей во Христа и заявив об этом открыто при виде страданий святого Георгия (314); мучеников Анатолия и Протолеона, воинов, которые, видя мужество Георгия, заявили открыто о верности христианской вере и были казнены в один день с ним (303); преподобной Софии (Хотокуридзе), грузинской святой XX века (1974); священномученика Иоанна Ансерова, пресвитера (1940). Празднование икон Божией Матери 6 мая — день празднования в честь нескольких чудотворных икон Пресвятой Богородицы: Иверской иконы Божией Матери (второе обретение списка иконы в 2012). Моздокской (Иверской) и Дубенской (Красногорской) икон Божией Матери.