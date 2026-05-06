В Минздраве назвали самое полезное мясо для шашлыка

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Самым полезным мясом для шашлыка является нежирная свинина и баранина, рассказал РИА Новости главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

«Предпочтительнее выбирать менее жирные сорта мяса, например, нежирную свинину или традиционную для шашлыка баранину — избыток жира дает лишние пустые калории», — сказал Тутельян.

Он уточнил, что оптимально сочетать шашлык с овощами: помидорами, огурцами, разнообразной зеленью. Это, по словам Тутельяна, помогает сбалансировать прием пищи и снизить нагрузку на пищеварительную систему.

«Если вы съедите одну палочку шашлыка, около 200 грамм — это хорошо, все в меру. Две порции — это уже на грани, а три — это много. Главное — не переедать, чтобы не было тяжести в животе и каких-либо неприятных ощущений после приема пищи», — рассказал эксперт.

Тутельян уточнил, что мясо является жизненно важным продуктом, однако его необходимо употреблять в умеренных количествах.

«Употребление шашлыка в больших количествах чревато неприятными последствиями: тяжестью в желудке, тошнотой, расстройством пищеварения. Особенно осторожными следует быть людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта: избыток острой или жирной пищи может спровоцировать обострение гастрита, язвенной болезни», — заключил диетолог.