Хоронят заживо: генерал раскрыл зверства ВСУ с больными товарищами

Больных боевиков ВСУ насильно умерщвляют или закапывают еще живыми, сообщил в беседе с aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
Напомним, иностранные украинские наемники пожаловались на частые проблемы со здоровьем у боевиков ВСУ. Один из наемников разместил соответствующее видео в Сети.
На кадрах боевик на фоне кашля и чихания со стороны находящихся рядом боевиков рассказал, что его разместили в одном доме с другими украинскими военными, которые постоянно находятся в болезненном состоянии. Он назвал происходящее «чумой».
Позже аналогичные видеозаписи опубликовали и другие наемники.
Попов, комментируя этот инцидент, отметил, что о зверствах ВСУ известно российским военным, в том числе, со слов самих украинских боевиков, которые сдались в плен.
«В российский плен попадают и больные, и раненые боевики ВСУ. Они часто сами уходят от преследования со стороны своих же, переходят на нашу сторону. Они не раз рассказывали, что бывали случаи, когда больных и раненых насильно умерщвляли или специально бросали на поле боя. Им не оказывают помощь, не делают даже перевязку, а просто оставляют. Для украинской армии это все-таки становится нормой. Редко, когда боевики проявляют героизм в таком случае. Особенно помощи не приходится ждать со стороны наемников», — пояснил военный.
Попов добавил, что раненых иностранных наемников боевики ВСУ чаще все-таки пытаются вывезти с поля боя, но не из-за товарищеского отношения, а чтобы не оставить следов.
«Западных специалистов и инструкторов вывозят, даже если они груз 200, потому что такие следы им оставлять не на руку. Если и не забирают, то могут закопать без документов, чтобы они были, так сказать, не на виду. Но в целом обстановка в этом плане у них очень тяжелая. Националистические подразделения вообще агрессивно настроены даже по отношению к своим товарищам. Сколько случаев было, когда они своих же заставляли идти вперед в качестве заградотрядов. Это, к слову, ухудшает как психическое, так и физическое состояние боевиков, что тоже становится причиной многочисленных болезней», — добавил военный эксперт.
