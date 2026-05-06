«Сальмонелла, кишечная палочка»: грязные сумки доставщиков еды вызвали опасения санврачей в Казахстане

Специалисты предупреждают: сумки доставщиков могут быть источником опасных бактерий
Тепло, влага, остатки пищи и редкая дезинфекция делают сумки доставщиков удобной средой для размножения опасных бактерий. Курьеры признаются, что сумки нередко чернеют, в них скапливается грязь, и они не всегда следят за их чистотой.
«Она уже грязная, потому что много я с ней езжу. Нечистая. А так следить надо, потому что, если от неё будет вонять, ты же еду будешь таскать. Неприятности бывают. Ну открываешь — вот замок есть, здесь открываешь, и всё — она проветривается. Иногда само уходит», — рассказал один из доставщиков. За полтора года работы он ни разу не менял свою сумку.
Рюкзаки, которые выдают курьерам, не всегда новые — они достаются от предыдущих сотрудников. Санврачи предупреждают, что пища может загрязняться в дороге, когда касается внутренних стенок сумки, если упаковка помята или когда сырую и готовую еду везут вместе. В сумках могут оставаться крошки, жир, следы супов и соусов, а повышенная влажность создаёт идеальную среду для размножения бактерий.
При несоблюдении санитарных требований курьерские сумки могут накапливать патогенную микрофлору, включая сальмонеллы, стафилококки и кишечную палочку. Употребление такой пищи может привести к развитию острых кишечных инфекций и пищевых токсикоинфекций, сопровождающихся тошнотой, рвотой, диареей и повышением температуры.
Многие заказчики обеспокоены этой ситуацией, а в соцсетях всё чаще появляются фотографии грязных рюкзаков. Специалисты советуют регулярно проводить очистку и дезинфекцию сумок, чтобы предотвратить вред для здоровья клиентов.