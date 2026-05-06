Хабаровчанка украла у подруги деньги, полученные за гибель сына на СВО

Обвиняемая знала, что у подруги есть сбережения — средства, полученные за гибель сына на СВО. Фигурантка попросила занять ей денег, однако приятельница отказала. Тогда, будучи у женщины в гостях, обвиняемая нашла в шкафу 880 тысяч рублей и забрала их себе. Часть чужих денег фигурантка успела потратить, однако 610 тысяч правоохранители обнаружили во время обыска у нее дома — средства вернули потерпевшей. Уголовное дело в отношении 38-летней горожанки направили в суд.