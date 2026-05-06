Лавров и Рубио по телефону обсудили ряд важных тем: подробности

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонные переговоры.
Представитель госдепартамента Томми Пиготт заявил, что телефонный разговор произошел по инициативе российского министра. Собеседники обсудили конфликт на Украине, двусторонние отношения и ситуацию вокруг Ирана.
«Госсекретарь Марко Рубио сегодня поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по просьбе министра. Они обсудили отношения США и России, российско-украинский конфликт и Иран», — говорится в сообщении Госдепа.
О состоявшемся разговоре ранее уже сообщалось в российском ведомстве. Там отметили, что главы дипломатических ведомств провели «сверку часов» по текущей международной повестке и российско-американским отношениям, а также обсудили график двусторонних контактов. Беседа прошла в конструктивном и деловом ключе.
Кроме этого, Лавров провел переговоры с главой правительства Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассим Аль Тани. Политики рассмотрели вопросы, связанные с текущей обстановкой в зоне Персидского залива.
Стороны вновь заявили о недопустимости силового сценария урегулирования кризисной обстановки в районе Персидского залива.
Как сообщил Лавров ранее, в ходе американо-иранских переговоров о мирной сделке российская сторона видит как угрозы, так и определенные заверения, однако конкретика на данный момент отсутствует. Глава МИД подчеркнул, что нынешние переговоры по урегулированию конфликта между США и Ираном остаются сложными.
Накануне министр иностранных дел РФ напомнил, что Россия по-прежнему заинтересована в переговорах по Украине. Причем проводить их уже можно на основе тех пониманий, которые были достигнуты в рамках контактов между Москвой и Вашингтоном.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Вашингтон может оказать влияние на украинские власти. Как отметил официальный представитель Кремля, расстановка сил вокруг конфликта изменилась, появился «третий игрок» — Европа. Европейские государства, по его утверждению, используют риторику против России как инструмент внутренней консолидации и, параллельно, наращивают свои вооруженные силы.