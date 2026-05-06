Светлый рыцарь ушёл: как семья Алексея Пиманова справляется с утратой

В первые дни после кончины известного телеведущего и заслуженного артиста России Алексея Пиманова, его семья переживает глубокую утрату и пытается осмыслить произошедшее. Приёмная дочь Дарья Пиманова поделилась своими чувствами в социальных сетях, описав отца как «светлого рыцаря».
Алексей Пиманов, скончавшийся 23 апреля на 65-м году жизни, оставил значительный след в мире телевидения и искусства. Его дочь Дарья рассказала о том, как жизненные принципы отца были сформированы ещё в детстве, под влиянием романов Александра Дюма. «Кажется, ещё тогда он решил быть 'мушкетёром' и пронёс эту честь, доблесть, стойкость и самоотдачу через всю жизнь», — отметила она.
Дарья Пиманова также поделилась, что со временем в семье начали ощущать присутствие покойного. «Папа теперь еще сильнее, чем был, он теперь как небо укрывает нас и защищает, и это навсегда», — добавила она.
Кроме того, Дарья выразила благодарность всем, кто поддерживал семью в трудные времена. Она отметила, что на прощание с Алексеем пришли сотни людей, и многие из них писали слова сочувствия и предлагали помощь.
Напомним, что Алексей Пиманов ушёл из жизни 23 апреля. По словам коллег, у него «не выдержало сердце». Церемония прощания состоялась 27 апреля, и телеведущий был похоронен на Троекуровском кладбище.
При этом «Человек и закон» Пиманова выйдет в новом формате.