Светлый рыцарь ушёл: как семья Алексея Пиманова справляется с утратой

Алексей Пиманов, скончавшийся 23 апреля на 65-м году жизни, оставил значительный след в мире телевидения и искусства. Его дочь Дарья рассказала о том, как жизненные принципы отца были сформированы ещё в детстве, под влиянием романов Александра Дюма. «Кажется, ещё тогда он решил быть 'мушкетёром' и пронёс эту честь, доблесть, стойкость и самоотдачу через всю жизнь», — отметила она.