Водоёмы Пермского края проверили на заражение возбудителем туляремии

Водоёмы севера Пермского края проверили на заражение возбудителем опасной инфекции туляремии, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Речь идёт о широко распространённой в России природно-очаговой инфекции, которую также называют «малой чумой». По данным Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, заболевание вызывают мелкие бактерии, которые обладают высокой патогенностью для человека. Заразиться можно через укус инфицированного насекомого или через кожные и слизистые покровы при контакте с больными или павшими грызунами и зайцами (например, на охоте).
«Во время работы мобильной лаборатории молекулярной диагностики в Пермском крае при анализе проб воды в водоёмах по северу региона возбудитель туляремии не обнаружен», — пояснили сотрудники ведомства.
Они уточнили, что проверку проводили в апреле в Красновишерском, Чердынском, Соликамском и Нытвенском округах. На места выезжала мобильная лаборатория молекулярной диагностики на базе автошасси КамАЗ.
