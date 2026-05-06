Двух новых прокуроров назначили в Красноярском крае

В Красноярском крае приступили к работе два новых прокурора. Приказом Генерального прокурора России утверждены кандидатуры, а прокурор края Роман Тютюник официально представил их руководителям городов, районов и силовых структур.
Канским межрайонным прокурором стал Сергей Сидоров. Он работает в органах прокуратуры с 2012 года, был помощником и замом прокурора в Хакасии и Красноярском крае, а с апреля 2024 года возглавлял прокуратуру Ирбейского района.
Приоритеты в Канске:
контроль за переселением из аварийного жилья и очередями на соцнаём;
защита жилищных прав сирот и обеспечение детей льготными лекарствами;
надзор за безопасностью дорог, работой котельных и экологией (воздух, вода);
борьба с долгами по зарплате, контроль закупок и нацпроектов;
анализ роста краж и грабежей, борьба с коррупцией в сфере недр, леса и муниципальной собственности.
Новый прокурор Советского района Красноярска теперь Илья Полищук. Он выпускник юрфака СФУ, в прокуратуре с 2013 года. Был прокурором Кировского района, затем Свердловского, а также работал в краевой прокуратуре.
Приоритеты в Советском районе:
надзор за работодателями, использующими серые схемы и зарплаты ниже МРОТ;
контроль за содержанием муниципального жилья, очередями и строительством парковки для резидентов ОЭЗ «Красноярская технологическая долина»;
борьба с тяжкими преступлениями, дистанционными хищениями, майнингом криптовалют, наркопритонами;
проверки миграционных отделов полиции, выявление фиктивной регистрации и поддельных документов.
