Поддержка Украины может ослабнуть: в Румынии меняется политический курс

Политический кризис в Румынии может создать серьезные риски для киевского режима на фоне роста влияния антиукраинской партии. Об этом сообщает телеканал TVP World.
«Кризис в Румынии может ослабить один из важнейших региональных центров поддержки Украины, если досрочные выборы укрепят позиции евроскептических сил», — говорится в материале.
Особое внимание канал обращает на партию «Альянс за объединение румын». Приход фракции к власти может привести к существенному сокращению поддержки Украины со стороны Бухареста.
Ранее посол России в Румынии Владимир Липаев заявил, что Бухарест поставляет Киеву советское оружие и технику со своих складов. По его словам, румынские власти стараются не разглашать точные объемы военной помощи. Румыния считает, что эта информация может быть использована для «дестабилизации внутриполитической обстановки».