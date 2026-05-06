Поддержка Украины может ослабнуть: в Румынии меняется политический курс

Ранее посол России в Румынии Владимир Липаев заявил, что Бухарест поставляет Киеву советское оружие и технику со своих складов. По его словам, румынские власти стараются не разглашать точные объемы военной помощи. Румыния считает, что эта информация может быть использована для «дестабилизации внутриполитической обстановки».