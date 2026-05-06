В Зеленогорске на Октябрьском шоссе провалился асфальт

В Зеленогорске Красноярского края обрушилось дорожное полотно на Октябрьском шоссе.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 5 мая в Зеленогорске Красноярского края обрушилось дорожное полотно на Октябрьском шоссе. В социальных сетях глава города Вадим Терентьев уточнил, что асфальт провалился около стелы.

«В этом месте проходит канализационный коллектор. На место происшествия сразу выехала аварийная бригада МУП ТС, ДПС перекрыли автомобильное движение», — пишет мэр.

Около стелы выставили дорожные знаки, движение частично ограничили. В среду специалисты приступят к ремонтным работам.

Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.

Ранее мы писали, что в Красноярске из-за провала дорожного полотна ограничили движение транспорта по улице Семафорная.