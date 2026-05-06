Бегут под землю, минируют лазы: ВСУ в панике сдают Константиновку

Боевики ВСУ в Константиновке в большинстве своем прячутся в подземных коммуникациях промышленных предприятий, откуда их «выкурить» бывает непросто. При этом противник понимает свое безысходное положение, поэтому его действия часто носят панический характер, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские бойцы обнаружили в подвале одной из многоэтажек в Константиновке тело зверски убитого мужчины. Он уточнил, что на найденном скелетированном теле мужчины имеются следы насильственной смерти — характерные повреждения от ударов тупым предметом по голове и связанные конечности. Многоэтажку длительное время удерживали украинские солдаты.
«Издевательства над мирными жителями — прямое свидетельство безысходности ВСУ, паники и невозможности военным путём противостоять российским вооружённым силам. К таким же практикам прибегали нацистские каратели во время Второй мировой войны, когда уходили из оккупированных районов Донбасса, буквально уничтожая за собой все объекты инфраструктуры, подвергая их сожжению и взрывам», — отметил Иванников.
По его словам, в большинстве случаев боевики ВСУ в Константиновке прячутся в подземных коммуникациях промышленных предприятий, оставшихся со времён советского строительства.
«Это достаточно обширные и протяжённые коммуникации, которые тянутся на несколько километров; они имеют вентиляционные вытяжки, бомбоубежища, места для хранения различных боеприпасов. Всё это в советские годы использовалось в мирных целях, теперь же боевики приспособили всё для военных нужд», — рассказал эксперт.
Поэтому, констатировал Иванников, российским вооружённым силам приходится иметь дело с настоящими подземными городами — воплощением концепции Сырского и Зеленского о ведении войны из-под земли.
«Нельзя недооценивать такие укрепления, и российским силам необходимо прилагать максимум усилий, чтобы производить зачистку этих порой тёмных, чрезвычайно опасных, скрывающих минные ловушки подземных коммуникаций», — подытожил Иванников.
Ранее Иванников выразил уверенность, что все преступления ВСУ против мирных граждан в Константиновке будут расследованы следственными органами РФ, и виновники злодеяний понесут наказание.