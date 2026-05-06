В Хабаровске мужчина избил сожительницу битой во время ссоры

Конфликт в Кировском районе закончился травмами и уголовным делом.

В Хабаровске участковые задержали мужчину, который во время бытового конфликта избил свою сожительницу, — сообщает полиция города.

В полицию обратилась жительница Кировского района. Она рассказала о противоправных действиях со стороны своего сожителя. Назначенная судебно-медицинская экспертиза показала: женщине причинён лёгкий вред здоровью.

Участковые отдела полиции № 7 установили, что 39-летний мужчина в ходе ссоры ударил потерпевшую бейсбольной битой.

Выяснилось, что это не первый конфликт с угрозами. Подозреваемый уже проходит по другому уголовному делу: ранее, по данным полиции, он облил сестру сожительницы горючей жидкостью и угрожал поджечь.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.