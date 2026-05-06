Хабаровчанин во Владивостоке пытался вскрыть сейф по указке мошенников

Молодой человек действовал под психологическим давлением.

Во Владивостоке полицейские предотвратили кражу из квартиры, которую пытался совершить молодой человек из Хабаровского края, находясь под влиянием мошенников, — сообщает МАХ канал полиции Приморья.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что в квартире на улице Авроровской находится неизвестный, который пытается вскрыть сейф. На место оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы.

Внутри квартиры они обнаружили 21-летнего мужчину, который пытался вскрыть сейф с ценностями и деньгами. В помещении также находился сейф с охотничьими ружьями, что создавало угрозу безопасности.

По данным полиции, когда сотрудники вошли в квартиру, молодой человек оказал сопротивление и произвёл несколько выстрелов в их сторону из охотничьего ружья. Полицейские обезвредили и задержали его.

Позже выяснилось, что хабаровчанин стал жертвой телефонных мошенников. Ему сообщили, что он якобы перевёл деньги на финансирование запрещённых структур и может быть привлечён к ответственности. Чтобы «избежать наказания», ему предложили сотрудничество со «спецслужбами».

Следуя инструкциям неизвестных, он прилетел во Владивосток. На полученные от кураторов деньги приобрёл инструменты и приехал по указанному адресу, где должен был «найти доказательства преступления» в сейфе.

Также установлено, что 16-летняя дочь хозяев квартиры находилась под влиянием тех же злоумышленников. Ей внушили, что в дом должен прийти «спецотряд», и она пыталась препятствовать возвращению матери.

Окончательно ситуацию остановила хозяйка квартиры: она услышала шум изнутри, заметила следы взлома и вызвала полицию.

Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу.