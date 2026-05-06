Хабаровчанин во Владивостоке пытался вскрыть сейф по указке мошенников

Во Владивостоке полицейские предотвратили кражу из квартиры, которую пытался совершить молодой человек из Хабаровского края, находясь под влиянием мошенников, — сообщает МАХ канал полиции Приморья.
В дежурную часть поступило сообщение о том, что в квартире на улице Авроровской находится неизвестный, который пытается вскрыть сейф. На место оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы.
Внутри квартиры они обнаружили 21-летнего мужчину, который пытался вскрыть сейф с ценностями и деньгами. В помещении также находился сейф с охотничьими ружьями, что создавало угрозу безопасности.
По данным полиции, когда сотрудники вошли в квартиру, молодой человек оказал сопротивление и произвёл несколько выстрелов в их сторону из охотничьего ружья. Полицейские обезвредили и задержали его.
Позже выяснилось, что хабаровчанин стал жертвой телефонных мошенников. Ему сообщили, что он якобы перевёл деньги на финансирование запрещённых структур и может быть привлечён к ответственности. Чтобы «избежать наказания», ему предложили сотрудничество со «спецслужбами».
Следуя инструкциям неизвестных, он прилетел во Владивосток. На полученные от кураторов деньги приобрёл инструменты и приехал по указанному адресу, где должен был «найти доказательства преступления» в сейфе.
Также установлено, что 16-летняя дочь хозяев квартиры находилась под влиянием тех же злоумышленников. Ей внушили, что в дом должен прийти «спецотряд», и она пыталась препятствовать возвращению матери.
Окончательно ситуацию остановила хозяйка квартиры: она услышала шум изнутри, заметила следы взлома и вызвала полицию.
Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу.