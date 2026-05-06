Киев сотрут в пыль: названы главные цели для суперракет РФ за срыв Парада

Президент России Владимир Путин объявил перемирие 8−9 мая в честь празднования Победы. В Министерстве обороны выразили надежду, что Украина последует этому примеру.
Однако одновременно военное ведомство выдвинуло жесткий ультиматум: если киевский режим попытается сорвать празднование, Вооруженные силы РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Прежде российская армия воздерживалась от подобных действий.
В Госдуме раскрыли, какие цели попадут под удар в первую очередь, если перемирие будет сорвано.
Киев хочет сорвать праздник.
Украинская сторона демонстрирует готовность к провокациям. В последние дни Киев резко активизировал атаки дронами по российским городам, в том числе по Москве. Цель этих действий — запугать население и сорвать праздничные мероприятия, считает депутат Госдумы Андрей Колесник.
«Киев пытается сорвать парад, чтобы люди не пришли. Основная задача у врага — раскачать и запугать людей. Это основная цель террористического режима», — заявил он aif.ru.
Накануне ВСУ атаковали Чебоксары, в результате два человека погибли, десятки пострадали. Армия РФ не оставит эти атаки без внимания и даст жесткий ответ, отмечали военные эксперты в беседе с aif.ru.
Козырь в рукаве: «Орешник» и другие средства возмездия.
На вопрос о том, какое оружие может быть применено для удара по Киеву, Андрей Колесник ответил прямо: «Может быть использовано все, что угодно, что эффективно в данный момент и данное время. Удар будет нанесен без всякого сомнения, если Зеленский попытается сорвать нам празднование Дня Победы».
Он не исключил, что для атаки может быть использована новейшая баллистическая ракета средней дальности «Орешник», способная нести до 36 боевых блоков индивидуального наведения и развивать скорость свыше 10 Махов.
В случае необходимости арсенал ответного удара может включать не только «Орешники», но и ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжалы», крылатые ракеты Х-22 и многие другие. Подлетное время в любом варианте составит 15−20 минут. При этом в Министерстве обороны подчеркнули: удар станет именно ответным — в случае провокаций киевского режима.
Киев под прицелом: какие объекты под прицелом.
По словам Колесника, цели для удара уже определены — это административные здания в центре Киева.
«Удары будут наносить по административным центрам. Военные выберут цели для большей эффективности. Думаю, что цели уже определены, осталось только нажать кнопку, если будет провокация против Москвы и Парада Победы», — заявил парламентарий.
В центре Киева — преимущественно в Печерском районе и вдоль улицы Крещатик — сосредоточены главные административные здания Украины. К ключевым объектам, о которых говорит депутат, относятся офис президента на Банковой, Дом Правительства, здание Национального банка, Киевская городская администрация, а также множество министерств и ведомств. Именно по ним российская армия ранее не наносила ударов, но теперь эта «красная линия» официально обозначена.
Бегство Зеленского.
Колесник выразил уверенность, что в случае угрозы удара Владимир Зеленский не останется в своем бункере на Банковой.
«Не думаю, что Зеленский в центре Киева будет находиться. Он будет сидеть где-то в другом месте, если вообще не уедет куда-нибудь за границу, потому что смелостью он не отличается», — сказал депутат, комментируя возможность поражения бункера на Банковой.
Украинская сторона ответила на перемирие отказом. В Москве эти сигналы восприняли как прямое подтверждение готовности к срыву праздника.
Предупреждение Минобороны РФ сопровождалось рекомендацией гражданскому населению Киева и сотрудникам иностранных дипмиссий своевременно покинуть город.