Лазарева* прокомментировала уголовные дела и заочный приговор

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана иноагентом в РФ, внесена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявила, что вынесенные в России приговоры связаны с ее публичной деятельностью и тем, что она «яркая персона». Интервью с ней опубликовано на платформе YouTube.
По словам Лазаревой*, уголовное преследование, в том числе по делам об оправдании терроризма и уклонении от обязанностей иностранного агента, обусловлено ее известностью и вниманием аудитории. Она также указала, что причиной стало выражение позиции по ситуации на Украине.
Телеведущая заявила, что при ином формате публикаций, ограниченных личным контентом в социальных сетях, подобные меры могли бы не последовать.
В марте суд вынес Лазаревой* заочный приговор по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента. С учетом ранее вынесенного решения по делу об оправдании терроризма ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Ранее Мосгорсуд отменил заочный приговор по одному из эпизодов и направил материалы дела на новое рассмотрение.
Уголовные дела в отношении Лазаревой* рассматривались в рамках действующего законодательства об иностранных агентах. В рамках этих норм суды оценивают соблюдение требований к отчетности и маркировке материалов, а также устанавливают ответственность за их нарушение.
*Признана иноагентом в РФ, внесена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.