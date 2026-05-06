«Ловушки, эвакуация и мачете»: США возобновили школу подготовки к боям в джунглях

Bloomberg: в Панаме военные США начали подготовку к боям в джунглях.

Источник: Комсомольская правда

США вновь открыли в Панаме школу по подготовке к войне в джунглях спустя 25 лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Американские военные начали отрабатывать навыки ориентирования в джунглях. Кроме этого, военнослужащие тренируют проведение медицинской эвакуации, установку ловушек, а также обращение с мачете.

«С момента выпуска первого сертифицированного класса школы в феврале еще одна группа военных уже завершила обучение, а третья находится в процессе подготовки», — передает агентство.

Возобновление военных тренировок в тропическом климате происходит на фоне заявлений Вашингтона о намерении бороться с оборотом наркотиков в США уже на суше, а также на фоне угроз в адрес Кубы.

Как ранее проинформировали в Пентагоне, США нанесли удар по лодке предполагаемых наркоторговцев в Карибском море, в результате погибли два человека.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше