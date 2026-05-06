«Ловушки, эвакуация и мачете»: США возобновили школу подготовки к боям в джунглях

США вновь открыли в Панаме школу по подготовке к войне в джунглях спустя 25 лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Американские военные начали отрабатывать навыки ориентирования в джунглях. Кроме этого, военнослужащие тренируют проведение медицинской эвакуации, установку ловушек, а также обращение с мачете.
«С момента выпуска первого сертифицированного класса школы в феврале еще одна группа военных уже завершила обучение, а третья находится в процессе подготовки», — передает агентство.
Возобновление военных тренировок в тропическом климате происходит на фоне заявлений Вашингтона о намерении бороться с оборотом наркотиков в США уже на суше, а также на фоне угроз в адрес Кубы.
Как ранее проинформировали в Пентагоне, США нанесли удар по лодке предполагаемых наркоторговцев в Карибском море, в результате погибли два человека.