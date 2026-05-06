Рыбаки застряли на острове в Атырау

На пульт 112 поступило сообщение о происшествии в Атырау
В городе Атырау, на острове на реке Урал, в 5 км от села Дамба, трое рыбаков оказались в беде. Они не могли самостоятельно добраться до берега из-за неисправности своей лодки.
Спасатели оперативно прибыли на место на катере и начали эвакуацию мужчин. Рыбаки не нуждались в медицинской помощи, поэтому операция прошла успешно.
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше