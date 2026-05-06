Названы даты обработки от клещей в «Гремячей гриве» и «Серебряном логе»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске определили дополнительные даты акарицидной обработки популярных туристических маршрутов. Об этом сообщили в агентстве по туризму Красноярского края.
Работы запланированы на 7 мая. С 10:00 до 11:00 специалисты проведут обработку в экопарке «Гремячая грива», а с 16:00 до 17:00 — в визит-центре «Серебряный лог» и на верхней площадке лестницы в районе Удачного. Повторную обработку планируют провести через месяц.
После проведения обработки находиться на этих территориях можно будет только спустя шесть часов, уточняют на сайте gnkk.ru.
Специалисты отмечают, что такие меры снижают риск встречи с клещами, однако не обеспечивают полной защиты. При посещении природных зон жителям и туристам рекомендуют использовать репелленты, а также внимательно осматривать одежду и тело после прогулок.