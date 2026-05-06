Россиянам назвали условия получения пенсии при отсутствии трудового стажа

Экономист Иванова-Швец: россияне без стажа могут рассчитывать на соцпенсию.

Источник: Комсомольская правда

Россияне, у которых отсутствует трудовой стаж, могут рассчитывать на социальную пенсию при соблюдении ряда условий. Об этом сообщила РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Если человек в течение жизни не трудился и может даже не имеет ни одного дня трудового стажа, он может рассчитывать на социальную поддержку в виде социальной пенсии», — сказала экономист в интервью РИА Новости.

Иванова-Швец пояснила, что такие выплаты назначаются на пять лет позже страховой пенсии и имеют меньший размер. Соцпенсия рассматривается как мера государственной поддержки.

По словам экономиста, если совокупный доход пенсионера оказывается ниже прожиточного минимума в регионе, ему назначается социальная доплата до этого уровня.

Ранее KP.RU сообщал о ряде обстоятельств, которые могут привести к уменьшению размера пенсии. По словам юриста Татьяны Голубевой, это может произойти, если человек работал без официального оформления или получал пособия по безработице.