«Известия»: в РФ создали новую технологию лазерной ударной обработки деталей

По словам руководителя проекта, и.о. начальника научно-исследовательского отдела кафедры «Технология производства двигателей летательных аппаратов» МАИ Максима Ляховецкого, детали, обработанные по новой технологии, в ходе стендовых испытаний продемонстрировали заметный прирост усталостной прочности и долговечности по сравнению с изделиями, изготовленными серийными способами. Ввод технологии в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Разработка легла в основу первого комплекса лазерной ударной обработки материалов российского производства.