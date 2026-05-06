«Известия»: в РФ создали новую технологию лазерной ударной обработки деталей

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российские ученые создали новую для отечественной промышленности технологию лазерной ударной обработки деталей из титановых и жаропрочных сплавов. Об этом сообщают «Известия».
Как отмечается, новая отечественная разработка позволит изготавливать более прочные и устойчивые к коррозии детали и производить авиадвигатели нового поколения.
«В основе лежит метод лазерного ударного упрочнения, при котором поверхность детали обрабатывают мощными лазерными импульсами через слой воды, вызывая микровзрывы, которые деформируют поверхность, не нагревая ее. За счет этого в поверхностном слое формируются сжимающие напряжения, которые останавливают трещины», — рассказал изданию участник проекта, доцент кафедры «Технология производства двигателей летательных аппаратов» МАИ Даниил Королев.
По словам руководителя проекта, и.о. начальника научно-исследовательского отдела кафедры «Технология производства двигателей летательных аппаратов» МАИ Максима Ляховецкого, детали, обработанные по новой технологии, в ходе стендовых испытаний продемонстрировали заметный прирост усталостной прочности и долговечности по сравнению с изделиями, изготовленными серийными способами. Ввод технологии в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Разработка легла в основу первого комплекса лазерной ударной обработки материалов российского производства.