Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Кубы Паррилья назвал слова Рубио о нефтяной блокаде ложью

МИД заявил, что слова госсекретаря Соединённых Штатов Марко Рубио о том, что в отношении Гаваны не существует нефтяной блокады, являются «ложью».

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что слова госсекретаря Соединённых Штатов Марко Рубио о том, что в отношении Гаваны не существует нефтяной блокады, являются «ложью».

Он уточнил, что заявление противоречит позиции администрации США.

«Несколько часов назад госсекретарь США заявил, что нефтяной блокады в отношении Кубы не существует. Он попросту решил солгать. Тем самым он противоречит президенту США и пресс-секретарю Белого дома», — написал Паррилья в Telegram.

По его словам, речь идёт об указе президента Соединённых Штатов, который предусматривает «угрозу введения пошлин против стран, экспортирующих топливо на Кубу». Указ был подписан в январе, после этого на Кубу прибыло одно судно с горючим.

Рубио заявил, что в отношении Кубы «не существует нефтяной блокады как таковой». Он отметил, что проблемы с дефицитом топлива в Гаване связаны с «прекращением бесплатных поставок нефти из Венесуэлы».

Кроме того, по словам Рубио, Соединённые Штаты в будущем намерены заняться Кубой.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше