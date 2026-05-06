Глава МИД Кубы Паррилья назвал слова Рубио о нефтяной блокаде ложью

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что слова госсекретаря Соединённых Штатов Марко Рубио о том, что в отношении Гаваны не существует нефтяной блокады, являются «ложью».
Он уточнил, что заявление противоречит позиции администрации США.
«Несколько часов назад госсекретарь США заявил, что нефтяной блокады в отношении Кубы не существует. Он попросту решил солгать. Тем самым он противоречит президенту США и пресс-секретарю Белого дома», — написал Паррилья в Telegram.
По его словам, речь идёт об указе президента Соединённых Штатов, который предусматривает «угрозу введения пошлин против стран, экспортирующих топливо на Кубу». Указ был подписан в январе, после этого на Кубу прибыло одно судно с горючим.
Рубио заявил, что в отношении Кубы «не существует нефтяной блокады как таковой». Он отметил, что проблемы с дефицитом топлива в Гаване связаны с «прекращением бесплатных поставок нефти из Венесуэлы».
Кроме того, по словам Рубио, Соединённые Штаты в будущем намерены заняться Кубой.