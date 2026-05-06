Пожар до Румынии: в Одессе уничтожены особо опасные боевики и объекты НАТО

Британские наёмники могли быть уничтожены в Затоке и Санжейке Одесской области, где накануне прогремели сильные взрывы, сообщил aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.
«Российские силы целенаправленно наносят удары по тем точкам, куда особенно часто приезжают инструкторы и наёмники из Британии. В самой Одессе и под Одессой расположены центры подготовки диверсантов, где британские специалисты охотно обучают так называемых “великих укров”», — отметил Михайлов.
«Полагаю, что именно эти группы и объекты могли попасть под огонь в Затоке и Санжейке», — отметил Михайлов.
Кроме того, добавил эксперт, там могли быть атакованы склады со снарядами и средствами ПВО, которые поступают ВСУ через Румынию.
«Вполне вероятно, что шли поставки именно этих видов вооружений, и удар был нанесён по ним. Сегодня Румыния является, пожалуй, основным хабом поставок оружия — наряду с Польшей, а может, даже и в большей степени», — сказал Михайлов.
«Румыны, кстати, очень любят наблюдать за пожарами на украинской стороне. Мы очень много видели этих кадров. Звуки взрывов туда, конечно, долетают… На самом деле, румыны откровенно забавляются и наслаждаются ударами по Измаилу и другим подобным объектам. Думаю, что определенные военные уже задумываются о возвращении каких-нибудь территорий Бессарабии или иных частей Украины», — подытожил Михайлов.