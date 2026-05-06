Более 820 тысяч рублей взыщут с виновника пожара на Есауловской петле

Размер ущерба, причиненного лесному фонду в результате пожара на Есауловской петле под Красноярском, предварительно оценили более чем в 820 тысяч рублей.
Эту сумму и затраты на тушение взыщут с виновника произошедшего, сообщили в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса края.
Напомним, крупный пожар начался днем 1 мая после того, как 56-летний безответственный турист запустил несколько сигнальных ракетниц.
Огонь разошелся на 17 гектаров, тушение заняло двое суток.
В результате сгорело много деревьев, травы и молодых растений.
Помимо ущерба, сейчас подсчитываются затраты на тушение лесного пожара. В них входит зарплата огнеборцев, которых задействовали больше 40 человек, а также работа техники.
Напомним, при обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию Лесной охраны: 8−800−100−94−00.