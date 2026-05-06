Yonhap: ужесточившего приговор экс-первой леди Республики Корея судью нашли мертвым

СЕУЛ, 6 мая. /ТАСС/. Судья Син Чжон О, который председательствовал на повторном рассмотрении дела о коррупции в отношении бывшей первой леди Республики Корея Ким Гон Хи в рамках апелляции, найден мертвым у здания Высокого суда Сеула. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Тело 55-летнего мужчины обнаружили на цветочной клумбе рядом со зданием суда около 01:00 по местному времени, вместе с ним нашли предсмертную записку. Полиция расследует обстоятельства смерти, включая версию о самоубийстве.
Син Чжон О председательствовал на повторном рассмотрении дела о коррупции в отношении супруги бывшего президента Юн Сок Ёля в рамках апелляции. В Республике Корея судебная система по делам общей юрисдикции состоит из трех уровней, включая Верховный суд. В январе суд первой инстанции приговорил Ким Гон Хи к 20 месяцам тюрьмы. 28 апреля Син Чжон О ужесточил приговор до 4 лет лишения свободы.
В найденной при нем записке, по информации газеты «Чунан ильбо», это дело не упоминается.
В декабре 2024 года Юн Сок Ёль объявил военное положение в Республике Корея в нарушение конституции страны, за что в апреле 2025 года был отрешен от должности президента.