Yonhap: ужесточившего приговор экс-первой леди Республики Корея судью нашли мертвым

Син Чжон О председательствовал на повторном рассмотрении дела о коррупции в отношении супруги бывшего президента Юн Сок Ёля в рамках апелляции. В Республике Корея судебная система по делам общей юрисдикции состоит из трех уровней, включая Верховный суд. В январе суд первой инстанции приговорил Ким Гон Хи к 20 месяцам тюрьмы. 28 апреля Син Чжон О ужесточил приговор до 4 лет лишения свободы.