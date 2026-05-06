Жители Хабаровского края смогут высказаться по поводу будущего Дальнего Востока

Сейчас обсуждается Стратегия социально-экономического развития ДФО до 2030 года.

Источник: Хабаровский край сегодня

Жители Хабаровского края могут принять участие в формировании будущего Дальнего Востока, представив свои предложения в Стратегию социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036 года на сайте до 31 мая 2026 года.

Разработка документа ведётся по поручению Президента России Владимира Путина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Мы должны разработать и до 1 августа утвердить новую Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года. Благодаря реализации предыдущей стратегии нам удалось достичь неплохих результатов. За десять лет инвестиции в основной капитал ДФО выросли на 286%, значительно превысив среднероссийский показатель. Промышленное производство увеличилось на 168%, что тоже больше, чем в среднем по России, обрабатывающее производство — на 223%. Объем строительных работ на Дальнем Востоке вырос на 244%, — заявил заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Он отметил, что доходы регионов за десять лет увеличились больше, чем в два раза. Впервые за 30 лет изменились миграционные тенденции. В 2024 году в регионы ДФО приехало на 24 тысячи человек больше, чем уехало.

В то же время, по мнению Юрия Трутнева, необходимо принять новую стратегию, которая должна повышать эффективность работы, улучшать жизнь людей.

Подготовка стратегии ведется Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, ФАНУ «Востокгосплан» совместно с федеральными органами власти и главами регионов ДФО.

Сейчас организуется серия общественных обсуждений проекта стратегии с участием региональных органов власти. Подобные стратсессии уже состоялись во Владивостоке, Хабаровске, Магадане, Биробиджане, Анадыре и Якутске.

Что касается Хабаровского края, то проект стратегии был представлен в ходе такой сессии под руководством губернатора края Дмитрия Демешина. Одна из главных инициатив региона — закрепление за субъектами ДФО экономических специализаций на основе кластерного подхода.

Хабаровский край готов развивать микроэлектронику, производство полупроводников и чипов, сборочные производства легковых автомобилей, стекольную промышленность.

Также регион предложил включить в стратегию мощные межрегиональные проекты, в том числе программу судоходства на реке Амур. Среди других ключевых направлений — развитие туризма, острова Большой Уссурийский, повышение производительности труда за счет роботизации и искусственного интеллекта.

Еще одно направление — создание молодежных поселков нового типа при промышленных центрах, формирование условия для закрепления молодых семей на дальневосточной земле.

