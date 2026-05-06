Жители Хабаровского края смогут высказаться по поводу будущего Дальнего Востока

— Мы должны разработать и до 1 августа утвердить новую Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года. Благодаря реализации предыдущей стратегии нам удалось достичь неплохих результатов. За десять лет инвестиции в основной капитал ДФО выросли на 286%, значительно превысив среднероссийский показатель. Промышленное производство увеличилось на 168%, что тоже больше, чем в среднем по России, обрабатывающее производство — на 223%. Объем строительных работ на Дальнем Востоке вырос на 244%, — заявил заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.