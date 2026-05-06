В Нижегородской области полицейские помогли матери найти пропавшего сына

В Нижегородской области слаженная работа полицейских помогла матери найти пропавшего сына, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
В МВД поступило обращение от жительницы региона со словами благодарности начальнику пункта полиции (дислокация — п. Д. Константиново-5) МУ МВД России по ЗАТО г. Саров, майору полиции Ольге Осокиной и сотруднику уголовного розыска за помощь и профессионализм.
В марте женщина обратилась в полицию с просьбой о помощи в поиске ее сына, который ушел на работу и не вернулся, после чего его местонахождение было неизвестно.
Правоохранитель незамедлительно отреагировала на обращение и организовала проведение комплекса оперативных мероприятий. Важная роль в организации розыска и проведении неотложных поисковых действий принадлежала сотруднику уголовного розыска МУ МВД России по ЗАТО г. Саров, чей профессионализм и слаженная работа с территориальными подразделениями районов области позволили в кратчайшие сроки установить местонахождение разыскиваемого.
Как отметила майор полиции Ольга Осокина, первостепенной задачей в подобных ситуациях является умение оказать психологическую помощь обратившимся гражданам, а затем незамедлительно приступить к выполнению оперативно-поисковых мероприятий.
«Ночью или днем, мы всегда на месте, всегда готовы оказать людям незамедлительно ту помощь, в которой они нуждаются», — подчеркнула руководитель подразделения.
В своем обращении местная жительница выразила особую признательность всем сотрудникам, которые были задействованы в поиске.
«Я хочу выразить искреннюю человеческую благодарность за оперативную, грамотную работу сотрудников полиции, за оказанную помощь в поиске человека — моего сына, за высокопрофессиональные деловые качества, вызывающие глубокое уважение, являющиеся образцом честности, порядочности и неравнодушного отношения к людям», — отметила обратившаяся.