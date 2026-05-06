Начались казни: раскрыта участь пленных США и Израиля в Иране

В Иране казнили троих агентов «Моссада». Военный историк Михаил Поликарпов рассказал, какая судьба ждет израильских и американских военнопленных в Иране.

Источник: Аргументы и факты

Израильских и американских военнопленных Иран может использовать в качестве предмета для торга, сообщил в беседе с aif.ru военный историк Михаил Поликарпов.

Напомним, в Иране подвергли казни троих агентов израильской разведки «Моссад», которым был назначен смертельный приговор. По данным агентства Tasnim, к смертной казни через повешение были приговорены Мехди Расули, Мохаммад Реза Мири и Эбрагим Долатабади.

В частности, последний является одним из лидеров беспорядков в районе Табарси, которые привели к смерти нескольких иранских силовиков. Двое других осужденных были признаны виновными в смерти еще одного человека.

Уточняется, что все они были признаны агентами израильской разведки.

Поликарпов, комментируя этот инцидент, отметил, что в случае попадания военных США и Израиля в иранский плен к ним будут относиться в рамках закона. Казнь им не грозит.

«Сейчас нет подтвержденных фактов попадания израильских или американских военных в плен в Иране. Однако если это случится, они, вероятнее всего, станут предметом торга, причем очень сильного. Торг будет за те же активы, статус Ормузского пролива и так далее. Но пока, повторюсь, пленных нет», — пояснил эксперт.

Поликарпов напомнил, что у Ирана был шанс взять в плен американских военных летчиков, однако Соединенные Штаты в рамках спасательной операции успели перехватить их быстрее.

«В ситуации с американскими летчиками, судя по всему, были не очень удачные действия со стороны Ирана. Вероятно, это произошло из-за полного отключения интернета в стране. Произошел паралич коммуникаций. Из-за этого иранские военные немного не успели перехватить летчиков», — добавил Поликарпов.

Военный историк уточнил, что, вероятно, ситуация развернулась бы другим образом, если бы в Иране была предусмотрена двойная система интернета: если бы внешнюю Сеть отключили, а внутренние коммуникации оставили.

Ранее стало известно, что Иран жестко ответил на нападение США и Израиля.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
