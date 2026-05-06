Колесник назвал цели удара в центре Киева в случае срыва Парада Победы

Российская армия нанесет удары по административным зданиям в центре Киева в случае срыва празднования Дня Победы в РФ, цели уже определены. Об этом aif.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Минобороны РФ предупредило, что в случае попыток сорвать празднование Дня Победы ВС РФ нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева. Прежде российская армия воздерживалась от подобных действий.
«Удары будут наносить по административным центрам. Военные выберут цели для большей эффективности. Думаю, что цели уже определены, осталось только нажать кнопку, если будет провокация против Москвы и Парада Победы», — подчеркнул Колесник.
Депутат добавил, что армия РФ применит самое эффективное оружие для удара по Киеву, в том числе это может быть и «Орешник».
В центре Киева, преимущественно в Печерском районе и вдоль улицы Крещатик, сосредоточены главные административные здания Украины. К ключевым объектам относятся офис президента Украины, Дом Правительства, здание Национального банка, Киевская городская администрация, а также множество министерств и ведомств.