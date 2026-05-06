РФС влепил «Уфе» 0:3 — клуб сорвал выезд на матч в Хабаровск

«Уфа» получила техническое поражение по итогам матча 32-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска». Команде засчитали поражение со счетом 0:3 после неявки на игру.

В КДК РФС пришли к выводу, что клуб не принял необходимых мер для своевременного прибытия на матч. Ключевым вопросом при разбирательстве стала не сама задержка рейса из-за угрозы БПЛА, а организация маршрута.

Маршрут команды предусматривал пересадку в Новосибирске с запасом всего в 47 минут между рейсами. При этом оба перелета выполняла одна авиакомпания. Рейс из Новосибирска в Хабаровск задержали более чем на два часа, ожидая прибытия команды из Уфы.

Позже клуб сдал билеты на этот рейс, после чего самолет вылетел в Хабаровск. В КДК указали, что после прибытия в Новосибирск у команды оставались и другие варианты перелета.

Отдельно в комитете напомнили нормы регламента Первой лиги. Команды обязаны прибывать на стадион минимум за 75 минут до стартового свистка, а отсутствие на поле спустя 60 минут после начала встречи считается неявкой.

В КДК отметили, что введение плана «ковер» объясняет задержку рейса, однако не освобождает клуб от ответственности за организацию поездки. В комитете сочли, что «Уфа» не предусмотрела запас по времени и альтернативные варианты маршрута.

Спортивный директор клуба Анзор Саная заявил, что после получения полного текста решения будет принято решение о подаче апелляции. В РФС подтвердили, что у клуба остается право на обжалование.

