Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске ко Дню Победы покажут цикл фильмов о тружениках тыла

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В честь Дня Победы в креативном кластере «Квадрат» пройдут показы короткометражных фильмов режиссера Владимира Тарасова. Картины созданы в рамках проекта «Тыловики.РФ» и посвящены вкладу жителей города в Победу.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В честь Дня Победы в креативном кластере «Квадрат» пройдут показы короткометражных фильмов режиссера Владимира Тарасова. Картины созданы в рамках проекта «Тыловики.РФ» и посвящены вкладу жителей города в Победу.

Зрителям представят шесть художественных новелл о связи поколений. В основе каждой истории — архивные материалы и реальные судьбы красноярцев, работавших в годы войны в тылу: на заводах и железной дороге.

Главную роль в фильмах исполнил народный артист России Владимир Стеклов. Проект отмечен Национальной кинопремией «Герои большой страны» и получил статус федерального историко-патриотического контента. Ленты также включены в образовательный курс «Разговоры о важном» и экспозицию Музея Победы, сообщили в пресс-службе Сибирского института развития креативных индустрий.

Показы пройдут 7 мая в 19:00 и 8 мая в 18:00. Вход свободный, однако требуется предварительная регистрация.

16+