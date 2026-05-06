В Красноярске ко Дню Победы покажут цикл фильмов о тружениках тыла

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В честь Дня Победы в креативном кластере «Квадрат» пройдут показы короткометражных фильмов режиссера Владимира Тарасова. Картины созданы в рамках проекта «Тыловики.РФ» и посвящены вкладу жителей города в Победу.
Зрителям представят шесть художественных новелл о связи поколений. В основе каждой истории — архивные материалы и реальные судьбы красноярцев, работавших в годы войны в тылу: на заводах и железной дороге.
Главную роль в фильмах исполнил народный артист России Владимир Стеклов. Проект отмечен Национальной кинопремией «Герои большой страны» и получил статус федерального историко-патриотического контента. Ленты также включены в образовательный курс «Разговоры о важном» и экспозицию Музея Победы, сообщили в пресс-службе Сибирского института развития креативных индустрий.
Показы пройдут 7 мая в 19:00 и 8 мая в 18:00. Вход свободный, однако требуется предварительная регистрация.
16+